Bir yılda milli takıma 5 sporcu

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları (ATDSK) bünyesinde kazandırılan Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi'da (HPTC) antrenmanlarını sürdüren sporcuların başarıları peş peşe geliyor. Bu yıl yapılan milli takım belirleme turnuvalarında ATDSK'lı 5 sporcu milli takıma girerek ilke imza attılar.'da yapılan'nda 12 yaşta, 16 yaşta Baran Söyler şampiyonluk kupasını kaldırarak milli takıma girdiler. 2 ATDSK'lı sporcuların yanı sıra 16 yaşta, 18 yaştada milli takıma giren ATDSK'lı sporcular oldular.