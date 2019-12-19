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Bir yılda milli takıma 5 sporcu

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Bir yılda milli takıma 5 sporcu
ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları (ATDSK) bünyesinde kazandırılan Türkiye'nin ilk uluslararası tenis akademisi High Performance Tennis Center'da (HPTC) antrenmanlarını sürdüren sporcuların başarıları peş peşe geliyor. Bu yıl yapılan milli takım belirleme turnuvalarında ATDSK'lı 5 sporcu milli takıma girerek ilke imza attılar. İzmir, İstanbul, Adana ve Ankara'da yapılan TEB Milli Takım Belirleme Turnuvaları'nda 12 yaşta Utku Kerem Biberli, 16 yaşta Baran Söyler şampiyonluk kupasını kaldırarak milli takıma girdiler. 2 ATDSK'lı sporcuların yanı sıra 16 yaşta Gökberk Sarıtaş ve Toprak Avcıbaşı, 18 yaşta Emir Şendoğan da milli takıma giren ATDSK'lı sporcular oldular.
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Bir yılda milli takıma 5 sporcu
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