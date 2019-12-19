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Dr. Özcan ’ın konuğu oldu

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Dr. Özcan ÇÜTAM’ın konuğu oldu
ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Türkoloji Araştırmaları Merkezi (ÇÜTAM) Kültür Evi'nin bu haftaki konuğu Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezinden Dr. Öğr. Üyesi Halil Özcan oldu. Dr. Öğr. Üyesi Özcan katılımcılara "Başkomutanın Başöğretmenliğe Geçiş Bildirgesi" konulu sunumu yaptı. Mustafa Kemal'in "Başkomutanın Başöğretmenliğe Geçiş Bildirgesi" üzerine konuşan Dr. Öğr. Üyesi Özcan, Mustafa Kemal Paşa'nın Büyük Taarruz sonrasında bir yandan kazanılan zaferi kalıcı hale getirebilmek için çareler ararken, bir yandan da geleceğin inşası için birtakım hazırlıklar yaptığını ifade etti. Halil Özcan'a Prof. Dr. Ramazan Taşdurmaz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
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Dr. Özcan ÇÜTAM’ın konuğu oldu
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