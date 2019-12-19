Ekonomiye katkı plaketi verildi

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ve yem üretimiyle Osmaniye ekonomisinin lokomotifi ve ilk sanayi tesislerinden olan Sunar Özlem A.Ş.'nin başarıları takdir edilemeye devam ediyor. Türkiye'nin sanayi devlerini sıralayan İSO ikinci 500 Listesi'nde yer alan Sunar Özlem'e, bu başarısı ve Osmaniye ekonomisine sağladığı katkılardan ötürü Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından teşekkür plaketi verildi. Sunar Şirketler Grubu adına CEO Hasan A. Özkan'a plaketi TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu takdim etti. Sunar Şirketler Grubu'nun en kıdemli şirketi olan Sunar Özlem, 1976 yılında Osmaniye'de kuruldu.