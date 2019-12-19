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G.Antep 2. Lig ekibine takıldı

A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmada FK, taraftarının huzurunda 2. Lig ekibi Kırklareli'yi 3-2 yenmesine rağmen kupaya veda etti. Maç sonu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Teknik direktör Maruis Sumudica'nın son dakika hamleleri işe yaramadı

Giriş Tarihi: 19.12.2019
G.Antep 2. Lig ekibine takıldı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda 2-1'in rövanşında evinde 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u ağırlayan Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK rakibini 3-2 mağlup etmesine rağmen kupaya veda etti. Rakibi karşısında ilk yarı tutuk bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlı ekip ikinci yarıda 6 dakikada bulduğu iki golle öne geçti. 4-2'lik skoru yakalamak için tüm gücünü ortaya koyan Gaziantepli futbolcular aradığı golü bir türlü bulamadı. Maç 3-2 Gaziantep FK'nin üstünlüğü ile sona erdi ancak bu skor kupada turu getirmedi.
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G.Antep 2. Lig ekibine takıldı
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