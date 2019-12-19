G.Antep 2. Lig ekibine takıldı

Z
iraat Türkiye Kupası 5. turda 2-1
'in rövanşında evinde 2. Lig ekibi Kırklarelispor
'u ağırlayan Süper Lig
temsilcisi Gaziantep FK
rakibini 3-2
mağlup etmesine rağmen kupaya veda etti. Rakibi karşısında ilk yarı tutuk bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlı ekip ikinci yarıda 6 dakikada bulduğu iki golle öne geçti.
4-2'lik skoru yakalamak için tüm gücünü ortaya koyan Gaziantepli futbolcular aradığı golü bir türlü bulamadı. Maç 3-2 Gaziantep FK'nin üstünlüğü ile sona erdi ancak bu skor kupada turu getirmedi.