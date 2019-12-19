G.Antep 2. Lig ekibine takıldı

BUGÜN NELER OLDU

iraat Türkiye Kupası 5. turda'in rövanşında evinde 2. Lig ekibi'u ağırlayantemsilcisirakibinimağlup etmesine rağmen kupaya veda etti.4-2'lik skoru yakalamak için tüm gücünü ortaya koyan Gaziantepli futbolcular aradığı golü bir türlü bulamadı.