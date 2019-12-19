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Görmez, Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini anlattı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Görmez, Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini anlattı
KAHRAMANMARAŞ'IN düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Modern Zamanlarda Müslüman Olmak konferansı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez katıldı. Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile protokol mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşların katıldığı konferansta Prof. Dr. Mehmet Görmez, günümüzde Müslüman'ın nasıl olması gerektiği anlattı. Salonun hınca hınç dolu olduğu konferansın sonunda Başkan Güngör, Prof. Dr. Görmez'e Maraş İşi Bakır Tabak hediye etti. Başkan Güngör, "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Diyanet İşleri eski Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez'in teşrifleriyle düzenlenen "Modern Zamanlarda Müslüman Olmak" konulu konferans programını gerçekleştirdik. Valimiz Vahdettin Özkan ve hemşerilerimize katılımları için teşekkür ediyoruz" dedi.
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Görmez, Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini anlattı
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