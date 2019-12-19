Görmez, Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini anlattı

KAHRAMANMARAŞ'IN
düşman işgalinden kurtuluşunun
100. Yılı kutlama
etkinlikleri kapsamında
Modern Zamanlarda
Müslüman Olmak konferansı
düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen
konferansa
konuşmacı olarak Diyanet
İşleri eski Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Görmez katıldı.
Vali Vahdettin Özkan,
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hayrettin Güngör
ile protokol mensupları,
sivil toplum kuruluşu
temsilcileri ve vatandaşların
katıldığı konferansta
Prof. Dr. Mehmet
Görmez, günümüzde
Müslüman'ın nasıl olması
gerektiği anlattı. Salonun
hınca hınç dolu olduğu
konferansın sonunda
Başkan Güngör, Prof. Dr.
Görmez'e Maraş İşi Bakır
Tabak hediye etti. Başkan
Güngör, "Şehrimizin düşman
işgalinden kurtuluşunun
100. Yılı kutlama
etkinlikleri kapsamında
Diyanet İşleri eski
Başkanımız Prof. Dr.
Mehmet Görmez'in teşrifleriyle
düzenlenen
"Modern Zamanlarda
Müslüman Olmak" konulu
konferans programını
gerçekleştirdik. Valimiz
Vahdettin Özkan ve hemşerilerimize
katılımları
için teşekkür ediyoruz"
dedi.