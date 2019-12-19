Görmez, Müslüman’ın nasıl olması gerektiğini anlattı

BUGÜN NELER OLDU

düşman işgalinden kurtuluşunun100. Yılı kutlamaetkinlikleri kapsamındaModern ZamanlardaMüslüman Olmak konferansıdüzenlendi.Mehmet Akif ErsoyKültür Merkezi'nde gerçekleştirilenkonferansakonuşmacı olarak Diyanetİşleri eski Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez katıldı.Vali Vahdettin Özkan,Büyükşehir BelediyeBaşkanı Hayrettin Güngörile protokol mensupları,sivil toplum kuruluşutemsilcileri ve vatandaşlarınkatıldığı konferanstaProf. Dr. MehmetGörmez, günümüzdeMüslüman'ın nasıl olmasıgerektiği anlattı. Salonunhınca hınç dolu olduğukonferansın sonundaBaşkan Güngör, Prof. Dr.Görmez'e Maraş İşi BakırTabak hediye etti. BaşkanGüngör, "Şehrimizin düşmanişgalinden kurtuluşunun100. Yılı kutlamaetkinlikleri kapsamındaDiyanet İşleri eskiBaşkanımız Prof. Dr.Mehmet Görmez'in teşrifleriyledüzenlenen"Modern ZamanlardaMüslüman Olmak" konulukonferans programınıgerçekleştirdik. ValimizVahdettin Özkan ve hemşerilerimizekatılımlarıiçin teşekkür ediyoruz"dedi.