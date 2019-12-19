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İl şampiyonasına rekor katılım

Giriş Tarihi: 19.12.2019
İl şampiyonasına rekor katılım
ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan 'Altın Raketler Badminton İl Birinciliği' müsabakaları tamamlandı. Yüreğir Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara minikler, küçükler ve yıldızlar kategorisinden kız-erkek olmak üzere 150 sporcu katıldı. Badminton İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, "Renkli ve coşkulu bir turnuvayı da geride bıraktık. Yaptığımız organizasyon ile rekor bir katılım gerçekleştirdik ve 150 sporcumuzun kıyasıya mücadelesine tanık olduk. Umuyorum ki Adana'mızdan birçok şampiyon sporcular bu salonlardan çıkacak ve bizlerin göğsünü kabartacak" dedi.
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İl şampiyonasına rekor katılım
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