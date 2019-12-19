İl şampiyonasına rekor katılım

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alanmüsabakaları tamamlandı.nda yapılan müsabakalara minikler, küçükler ve yıldızlar kategorisinden kız-erkek olmak üzere 150 sporcu katıldı. Badminton İl Temsilcisi Ceyhun Öktem,dedi.