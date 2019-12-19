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İngiliz hasta Chris Elliott eskisi gibi yürüyebilecek

Giriş Tarihi: 19.12.2019
İngiliz hasta Chris Elliott eskisi gibi yürüyebilecek
UZUN süredir çok ciddi boyutta bel ve kalçadan bacağa yayılan ağrı, bacak ve ayaklarda uyuşma, iğnelenme, yürüyüş bozukluğuyla birlikte 5-10 dakikalık yürüyüşler sonrası dinlenme ihtiyacı ve öne doğru eğilme şikayetleriyle Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Chriss Elliot, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile eski sağlığına kavuştu. 75 yaşındaki Elliot, birkaç yıl önce geçirdiği trafik kazasında meydana gelen travma sonucu kalça protezi ameliyatı olduğunu, ameliyat sonrası ağrılarının daha da çoğaldığını, yürüme bozukluğu ile birlikte vücudunda öne eğilme başladığını, yaklaşık 5-10 dakikalık yürüyüşler sonrası ise ağrı şikayetlerinin, gece yattığında ise uyuşmaların arttığını belirtti. Prof. Dr. Seçer, Chriss Elliot'un, belinde düzleşme, aşırı dejenerasyon ve bel fıtıklarına bağlı ileri derecede dar kanal ile belin mekaniğinde bozukluk, ayrıca dejeneratif belde yana eğilme (skolyoz) olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon sonrası hasta sağlığına kavuştu.
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İngiliz hasta Chris Elliott eskisi gibi yürüyebilecek
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