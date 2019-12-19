İple boğularak öldürülen şahıs Suriyeli çıktı

BUGÜN NELER OLDU

iple boğulduktan sonra battaniye sarılarak yol kenarına atıldığı öne sürülen şahsın isminin Mustafa El Recep (42) olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Kuyumcular Mahallesinde dün meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında bir vatandaş, narenciye bahçesi yakınında yol kenarında battaniyeye sarılı hareketsiz halde yatan bir erkek şahsın olduğunu gördü. Yapılan incelemede şahsın yüzünde yara izleri ve morluk ile boynunda ip izi tespit edildi. Boynunda yapılan ilk incelemede şahsın iple boğularak öldürülmüş olabileceği saptandı. Polisin yaptığı ilk çalışmada şahsın kimliği belirlenemezken, bir evde iple boğularak öldürüldüğü tahmin ediliyor.