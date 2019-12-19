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Kupada da yokları oynadı

A.Alanyaspor’a 7-1 mağlup olan Adanaspor’da teknik direktör Engin İpekoğlu, “İstifam bir şeyleri değiştirecek olsa görevi bırakırdım” dedi

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Kupada da yokları oynadı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 5-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 7-1 mağlup olan Adanaspor'u adeta yokları oynuyor. Ortaya konulan kötü futbol teknik direktör Engin İpekoğlu'nu çaresiz bırakırken taraftar endişeli bekleyişini sürdürüyor. Kupadaki ağır yenilgi sonrası büyük şok yaşayan İpekoğlu, "Böyle bir sonucu beklemiyordum" yorumunu yaptı. İpekoğlu, "Benim görevi bırakmam Adanaspor'un iyiliği için olacaksa hemen görevi bırakırım. Bir şeyleri değiştirecekse bırakırım ama görünen değişmeyecek. Başkanla bir durum değerlendirmesi yapacağız. İkinci yarıda gerekli adımları atacağımıza inanıyorum. Bun takımı yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.
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Kupada da yokları oynadı
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