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Melih ABİ: Seyhan’da bu tür görüntüleri sık sık görmek mümkün

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Melih ABİ: Seyhan’da bu tür görüntüleri sık sık görmek mümkün
Seyhan Adana'nın en büyük ilçelerinden biri.
En çok şikayet de buradan geliyor.
Fotoğraf Karasu diye bilinen bir yerden.
Burası Akkapı'nın arka tarafında kalıyor.
Yeni Cezaevi Yolu olarak da biliniyor.
Yağan yağmurlardan sonra yol çökmüş.
Dikkat etmezseniz aracınızla bir çukura girersiniz.
Neden yapılmıyor bu yollar anlamıyorum.
İnsanların eziyet çekmesi hoşunuza mı gidiyor Başkan...
Görmüyor musunuz?

Duatepe Mahallesinde trafo yapımı gecikti

TARSUS'UN Duatepe mahallesi Köylü Garajı yanında trafo kazısı yapan Enerji-Sa ekipleri yaklaşık üç ay önce trafo yapımını durdurdu.
Sebebi İlçe Müze Müdürlüğü yetkililerince alanda kazı yapılması....
Mahalle sakinleri planladıkları kazı çalışmasını yaklaşık üç aydır yapmayan Enerji-Sa ve İlçe Müze Müdürlüğü yetkililerinden işlerini bir an önce bitirmesini istiyor!
Mahalle muhtarı Kemal Arslan, trafiğe kapatılan yol nedeniyle sıkıntı çektiklerini söylüyor.
İnsanlara eziyet etmeyin, çalışmalar tamamlansın.
Yol da trafiğe açılsın.
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Melih ABİ: Seyhan’da bu tür görüntüleri sık sık görmek mümkün
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