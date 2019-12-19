Mevlana’yı dünyaya tanıtacaklar

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TOKİ Sarıçam Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Melike Onar ve öğrencilerinin kuruculuğunu yaptığı 'Understanding Mevlana T-shirt Design Contest' Etwinning projesi Romanya, Portekiz, Azerbaycan ve 9 Türk okulunun ortaklığıyla coşkulu bir şekilde devam ediyor . Projede öğrenciler Mevlana'nın sözlerini İngilizce olarak tişörtlere dizayn ediyorlar. Mevlana T-shirt Tasarım Yarışması'nın yarın sonlanacağını belirten Onar, "Geliştirdiğimiz proje büyük ilgi gördü ve bunu yarışmaya dönüştürerek öğrencilerimiz hem yaratıcılıklarını ortaya çıkarttık hem de Mevlana'nın tüm dünyaya tanıtılmasına katkı sağladık. Geleceğin genç tasarımcılar ortaya eşsiz tasarımlarla büyük beğeni