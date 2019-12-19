Özbekistanlı altı sanatçıdan 120 eser

BUGÜN NELER OLDU

sanatçılar Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otanoyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow ile Umarbek Rajaboy tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 120 eserden oluşan altı kişisel resim sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıldı. Açılışa Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Özbekistanlı sanatçılar Sardor Allbergenov, Erkin Bozorov, İlhomjon Otaboyev, Urinboy Khamdamov, Alisher Khamdamow, Umarbek Rajaboy tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları ve toplamda 120 eserden oluşan altı kişisel resim sergisi için bir araya gelindiğini vurgulayarak, Dogdurbek ödülüne layık görülen tüm sanatçıları kutladı ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesini oluşturan tuğlalarda adlarının sonsuza dek yazılı kalacağını söyledi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, "Bu katıldığım ilk sergi açılışı değil, ancak dost halkı temsil eden Özbekistanlı sanatçıların sergi açılışında bulunmak ayrı bir mutluluk benim için. Her gelişimde çok farklı sanat eserleri, çok farklı duygular yaşıyorum. Kıbrıs Modern Sanat Müzesinin bu coğrafyada yükselmesi çok gurur verici. Küçük yerde büyük işler yapıyoruz. Bizim coğrafyamızın ölçeğinin çok üstünde bir düşünce" dedi. Sergiler, 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.