Satrancın şampiyonu SANKO’lu kağan oldu

BUGÜN NELER OLDU

SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi, Şehitkamil Belediyesi,iletarafından düzenlenenmüsabakalarında birinci oldu.. Kağan Aydınçelebi'ye kupasınıtakdim etti., öğrencisi'yi başarısından dolayı tebrik ederek, 25 Ocak 2020'de Antalya'da düzenlenecekturnuvasında başarılar diledi.