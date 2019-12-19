Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Satrancın şampiyonu SANKO’lu kağan oldu

Satrancın şampiyonu ’lu kağan oldu

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Satrancın şampiyonu SANKO’lu kağan oldu
SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi, Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 'Türkiye Kupası Gaziantep Satranç İl Birinciliği' müsabakalarında birinci oldu. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde 185 sporcunun katılımı ile düzenlenen ve tek kategoride yedi tur üzerinden oynanan turnuvada, SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi, il birincisi oldu. Kağan Aydınçelebi'ye kupasını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu takdim etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencisi Kağan Aydınçelebi'yi başarısından dolayı tebrik ederek, 25 Ocak 2020'de Antalya'da düzenlenecek 'Türkiye Satranç Kupası' turnuvasında başarılar diledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Satrancın şampiyonu SANKO’lu kağan oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN