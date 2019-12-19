Satrancın şampiyonu SANKO’lu kağan oldu

SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi, Şehitkamil Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
ile Gaziantep Satranç İl Temsilciliği
tarafından düzenlenen 'Türkiye Kupası Gaziantep Satranç İl Birinciliği'
müsabakalarında birinci oldu. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde 185 sporcunun katılımı ile düzenlenen ve tek kategoride yedi tur üzerinden oynanan turnuvada, SANKO Okulları öğrencisi Kağan Aydınçelebi, il birincisi oldu
. Kağan Aydınçelebi'ye kupasını Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu
takdim etti. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı
, öğrencisi Kağan Aydınçelebi
'yi başarısından dolayı tebrik ederek, 25 Ocak 2020'de Antalya'da düzenlenecek 'Türkiye Satranç Kupası'
turnuvasında başarılar diledi.