Türkiye ile ticari ilişkiler gelişecek

BUGÜN NELER OLDU

Çağ Üniversitesi yaptığı çalışmalarla Çukurova'nın tanıtımına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda, moderatörlüğünü Prof. Dr. Ali Engin Oba'nın yaptığı, Çağdaş Akademi Kulübü ve Çağ MUN tarafından "21. Yüzyılda Hindistan" konulu konferans düzenlendi. Konferansa Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya konuşmacı olarak yer aldı.Konferans öncesi Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal Ay'ı ziyaret eden Büyükelçi, üniversite hakkında bilgi aldı. Görüşmede, doğunun zenginliğinin farkında olduklarını ve Türkiye'yle ticari ilişkileri geliştirmek gayretinde olduklarını belirten Bhattacharyya, Çağ Üniversitesi kampüsünün son derece modern olduğunu söyledi.Ardından İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümü "Dünya Politikası" dersine konuk olan Bhattacharyya, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin katıldığı konferansta, Hindistan'ın ekonomik ve sosyal dönüşümü, dış politika ve Türkiye- Hindistan ilişkileri konularında gençleri bilgilendirdi. Kongerans sonunda Prof. Dr. Ali Engin Oba Bhattacharyya'ya teşekkür plaketi verdi.