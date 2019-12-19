Vali Gül: Şiddete sempatiyle bakılmaz

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Davut Gül, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda devletin tüm kurumlarının birlikte mücadele ettiklerini söyledi. Vali Gül, aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla hayata geçirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak düzenlene toplantıda yaptığı konuşmada şiddete tolerans gösterilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen çalışmalar sonucu 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' hazırlandığına işaret eden Gül, "Şiddeti ortadan kaldırmak istiyoruz. Özellikle hanımefendiler, İçişleri Bakanlığı'nın ücretsiz uygulaması olan KADES'i telefonlarına indirdiklerinde hem bize yardımcı olurlar hem de kendilerine yönelik herhangi bir şiddet hadisesinde güvenlik kuvvetlerimize daha kolay ulaşırlar" dedi. Toplumsal şiddeti, özellikle de kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için yediden yetmişe herkese görev düştüğünü kaydeden Vali Davut Gül, "Gaziantep'te, Türkiye'de, Dünya'da bu şiddeti ortadan kaldıralım. Bunun için devlet kurumlarımızda şiddete ve şiddet uygulayanlara yönelik sıfır tolerans uygulanmaktadır. Kimse şiddete sempatiyle bakamaz" diye konuştu.