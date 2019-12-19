Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yüzlerini güldürmeye devam ediyorlar

Yüzlerini güldürmeye devam ediyorlar

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Yüzlerini güldürmeye devam ediyorlar
HER Şey Bir Gülücük İçin Derneği bu kez mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının okuduğu Adana'nın Karataş ilçesindeki Karaöçer İlkokulu'na misafir oldular. Dernek üyeleri yeni açılan okulun eksiklerini gidermek için kolları sıvadılar. En kısa zamanda eksikleri gideren üyeler soluğu öğrencilerin yanında aldı. Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Kaplan, bu yılın sön köy okuluna ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Okulumuzun eksiklerini gidermeye çalıştık. Ofis malzemeleri, ecza dolabı, kırtasiye malzemeleri, çantalar, fotokopi kağıtları hediye ettik. Ayrıca çocuklarımız için mini bir kitaplık oluşturduk. Projelerimiz yeni yılda tüm hızıyla devam edecek. Amacımız çocuklarımızın yüzünden gülücükleri eksik etmemek" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzlerini güldürmeye devam ediyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN