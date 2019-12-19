Yüzlerini güldürmeye devam ediyorlar

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Şey Bir Gülücük İçin Derneği bu kez mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının okuduğu Adana'nın Karataş ilçesindeki Karaöçer İlkokulu'na misafir oldular. Dernek üyeleri yeni açılan okulun eksiklerini gidermek için kolları sıvadılar. En kısa zamanda eksikleri gideren üyeler soluğu öğrencilerin yanında aldı. Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Harun Kaplan, bu yılın sön köy okuluna ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Okulumuzun eksiklerini gidermeye çalıştık. Ofis malzemeleri, ecza dolabı, kırtasiye malzemeleri, çantalar, fotokopi kağıtları hediye ettik. Ayrıca çocuklarımız için mini bir kitaplık oluşturduk. Projelerimiz yeni yılda tüm hızıyla devam edecek. Amacımız çocuklarımızın yüzünden gülücükleri eksik etmemek" dedi.