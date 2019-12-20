2019 zordu toparlanma başladı

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Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, 2019 yılının ülke ekonomisi açısından zor bir yıl olduğunu ancak toparlanma sürecinin başladığını söyledi. 2019 yılı ekonomisini genel anlamda değerlendirdiklerinde zor bir yıl geçirdiklerini söyleyen Başkan Yıldırım, toparlanma sürecinin başlamış olmasının tüm ülke adına sevindirici olduğunu ifade etti. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde bulunan ve 20 bini aşkın üyeyi, Gaziantep ticari hayatını temsil eden 41 Meslek Komitesinin başkanları, GTO Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur başkanlığında düzenlenen toplantıda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi. 2019 ekonomisinin, GTO çalışmalarının ve gündemin değerlendirildiği toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, görevde geçirdikleri 18 aylık süreçte sektörler, GTO, şehir ve ülke adına çok güzel işlere imza attıklarını söyledi. 2019 yılı ekonomisini genel anlamda değerlendirdiklerinde zor bir yıl geçirdiklerini söyleyen Yıldırım, toparlanma sürecinin başlamış olmasının tüm ülke adına sevindirici olduğunu belirtti. 2018 yılının son çeyreğinden itibaren, üç çeyrek üst üste eksi büyüme yaşandığını anımsatan Yıldırım, "2019'un üçüncü çeyreğinde yeniden artıya geçerek geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Büyümenin pozitife dönüşü iyi bir gelişme. Ancak önemli olan bunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. Yılın 11 aylık dönemine baktığımızda Gaziantep'in Türkiye genelinden daha iyi bir performans gösterdiğini gösteriyoruz. Zaten ülke ekonomisini ayakta tutan da bizim gibi kentler, bizim gibi iş insanlarıdır" dedi.