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8 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 20.12.2019
8 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
MERSİN'DE 8 iş yerinden para ve altın çaldığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinden yaklaşık 200 bin lira tutarında altın ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık şüphelilerinin H.K, İ.T, M.D. ve A.A. olduğunu belirledi. Zanlılardan 3'ü Mersin'de, biri de Hatay'da yakalandı. Şüphelilerin evlerinde bir miktar altın ile 10 bin 530 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. ve M.D, tutuklandı. İ.T. ve A.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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8 iş yerinden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
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