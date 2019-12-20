Anderson Oliveira defteri resmen kapandı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a transferi büyük ses getiren Brezilyalı dünya yıldızı'nınmacerası kısa sürdü. 2021 yılına kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktı. Anderson'un 4 Aralık 2019 itibariyle sözleşmesi fesih edilirken, TFF'deki kaydı sistemden resmen düşmüş oldu.gibi dünya devlerinin formasını giyen ve bir 'kupa koleksiyoncusu' olarak anılan'nın,macerasıysa sadece 495 gün sürdü. Büyük umutlar ve beklentilerle transfer edilen Brezilyalı yıldız 2018-2019 sezonunda da ilk kez ligin 9. haftasında tarihi'ndakimaçında sahaya çıktı ardından kayıplara karıştı.