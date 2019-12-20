Anderson Oliveira defteri resmen kapandı

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a transferi büyük ses getiren Brezilyalı dünya yıldızı Anderson Oliveira
'nın Adana Demirspor
macerası kısa sürdü. 2021 yılına kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktı. Anderson'un 4 Aralık 2019 itibariyle sözleşmesi fesih edilirken, TFF'deki kaydı sistemden resmen düşmüş oldu. Manchester United, Porto, Fiorentina, İnternacional ve Coritiba
gibi dünya devlerinin formasını giyen ve bir 'kupa koleksiyoncusu' olarak anılan Anderson Oliveira
'nın, Adana Demirspor
macerasıysa sadece 495 gün sürdü. Büyük umutlar ve beklentilerle transfer edilen Brezilyalı yıldız 2018-2019 sezonunda da ilk kez ligin 9. haftasında tarihi 5 Ocak Stadı
'ndaki Elazığ
maçında sahaya çıktı ardından kayıplara karıştı.