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Anderson Oliveira defteri resmen kapandı

BORA ERDEM Güney
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Anderson Oliveira defteri resmen kapandı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a transferi büyük ses getiren Brezilyalı dünya yıldızı Anderson Oliveira'nın Adana Demirspor macerası kısa sürdü. 2021 yılına kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, futbolu bıraktı. Anderson'un 4 Aralık 2019 itibariyle sözleşmesi fesih edilirken, TFF'deki kaydı sistemden resmen düşmüş oldu. Manchester United, Porto, Fiorentina, İnternacional ve Coritiba gibi dünya devlerinin formasını giyen ve bir 'kupa koleksiyoncusu' olarak anılan Anderson Oliveira'nın, Adana Demirspor macerasıysa sadece 495 gün sürdü. Büyük umutlar ve beklentilerle transfer edilen Brezilyalı yıldız 2018-2019 sezonunda da ilk kez ligin 9. haftasında tarihi 5 Ocak Stadı'ndaki Elazığ maçında sahaya çıktı ardından kayıplara karıştı.
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Anderson Oliveira defteri resmen kapandı
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