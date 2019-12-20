AOSB üretim ve istihdamın merkezi oldu

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Valisi Mahmut Demirtaş, kamu kurum ve kuruluşlarının Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Kamu Kampüsünü ziyaret etti. Vali Demirtaş, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve sanayicilerle beraber Kamu Kampüsü'nü gezdi. Demirtaş ilgililerden, AOSB Kamu Kampüsü ile ilgili, Emniyet, İŞKUR, Gümrük Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık, KOSGEB, AOSB Proje, Makine Mühendisleri Odası, Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi temsilcilik ofisleri, Maki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile AOSB Kamu Kampüsü toplantı salonunun bulunduğu, ayrıca Sağlık Bakanlığı 112 Acil hizmetlerinin de yer almasının planlandığı bilgisini aldı. AOSB'de faaliyet gösteren sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan AOSB Kamu Kampüsü'ndeki tüm birimleri gezerek hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Demirtaş, "Adana Organize Sanayi Bölgemizin üretim ve istihdam ile birlikte, kent, bölge ve ülke ekonomisinin gelişmesinde çok önemli bir rolü vardır. AOSB Kamu Kampüsü ile birlikte sanayicimize inovasyon ve kolay erişilebilir kamu hizmeti sağlayarak Adana Organize Sanayi Bölgemizi daha da kuvvetli hale getireceğimize inanıyorum" dedi.