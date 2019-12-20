Balcalı’da Uluslararası Hasta Ofisi kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl 5 kategoride bin 100 standart barındıran SKS denetimini Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, başarıyla geçmişti. Balcalı Hastanesi, aldığı puan sonucu da sağlık turizmi ruhsatına başvurmaya hak kazanmıştı. Gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından ise hastanede yurtdışından gelecek yabancı hastalara yönelik uluslararası hasta ofisi oluşturuldu. Ofisin açılışı törenle yapılırken Sağlık Turizmi Yetki Belgesi İl Sağlık Müdür Yardımcısı Süleyman Dilek tarafından Başhekim Prof. Dr. Tamer Cevat İnal'a taktim edildi. Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Şebnem Bıçakçı, Prof. Dr. Ahmet Sebe, Prof. Dr. Özlem Görüroğlu Öztürk, Doç. Dr. Tolga Akçam, Hastane Baş Müdürü Ali Önal'ın da hazır bulunduğu açılışta konuşan Doç. Dr. Tolga Akçam, Adana da sağlık turizmi gelişimi için en önemli unsurun yurtdışından Adana ya da ve Çukurova Bölgesine direk uçuşların artması olduğunu vurguladı. Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Cevat İnal ise öncelikli olarak Sağlık Bakanlığı denetimlerinden başarılı bir puan alarak başarıyla çıkan çalışma arkadaşlarını bir kez daha kutladı.