Balıklar kıyıya vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Mut ilçesinde boyları 10–15 santime ulaşan yayın balıkları ile sazan, aynalı sazan, turna ve binlerce küçük orta boy balığın kıyıya vurması üzerine yetkililer harekete geçti. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerini araştırmak için göletten numune aldı. Zehirlenme ihtimalinin az olduğunu söyleyen yetkililer, halen bazı küçük balıkların kıyıda toplanıp çırpındıklarını gözlemledi. Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Osman Yenisaraç, göletteki su ve balıklardan numune aldıklarını belirterek, "Göletteki oksijen seviyesinin düşmesiyle alakalı bir durum olabilir. Oksijen seviyesi düştüğünde balıklar ya su kaynağına doğru giderler ya da su yüzüne doğru hareket ederler. Bu bize oksijen seviyesinin azlığı konusunda fikir veriyor. Gerekli incelemeleri yaptık. Artık laboratuar sonuçlarına göre sonuçları değerlendireceğiz" dedi.