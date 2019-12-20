ÇİMKO’ya büyük ödül

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Holding şirketlerinden ÇİMKO Çimento ve Hazır Beton Sanayi'nin 3 fabrikası, Sürdürülebilir Beton Konseyi tarafından "Kaynakların Sorumlu Kullanımı" sertifikasıyla ödüllendirildi. Avrupa Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, "Sektörümüzün ulaştığı nokta, birliğimiz ve sektörümüz için gurur kaynağıdır. ÇİMKO da bu alanda önemli mesafeler kat eden ve Türkiye'de bu sertifikayı alan ikinci kurum oldu" dedi. Türkiye'nin sektörde dünya üçüncüsü ve Avrupa birincisi konumunda olduğunu bildiren Yavuz Işık, "Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik sektörümüz için çok önemlidir. Üretimlerimizde kaliteli, çevreye ve sosyal sorunlara duyarlı olmak zorundayız. Sürdürülebilir Beton Konseyi tarafından belirlenen yönetim, çevre, ekonomi ve sosyal konu başlıklarında yapılan bağımsız bir belgelendirme sistemiyle verilen bu sertifikalar yaygınlaşmalıdır" diye konuştu. ÇİMKO Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise, Adıyaman Çimento ile sektöre girdiklerini anımsatarak, "Rahmetli babamın 'Ne yaparsanız en iyisini yapın' öğüdüyle hareket ederek işimi hep en iyi yapmaya çalışıyoruz. Yıllık 3,5 milyon ton kapasitesi olan Narlı Çimento fabrikamız 18 gibi kısa bir sürede hizmet girerek dünyada bir rekora imza atmıştı. Bartın Çimento üretim kalitesi ve çevreye duyarlılığıyla en başta geliyor. İnşallah kısa zamanda Adıyaman Çimento da oraya gelecek" dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül de SANKO'nun büyümesinin Gaziantep ve Türkiye'nin büyümesi olduğunu belirterek, "Sıfırdan başlayarak bu noktalara gelen şehrimiz ve ülkemizin kalkınması için hep birlikte çalışmalıyız. Bu tür kurumsallaşan firmaların aldığı patent ve belge sayısı ne kadar artarsa ülkemize ve kentimize o kadar değer katıyor" şeklinde konuştu. Yapılan konuşmaların ardından ÇİMKO Çimento'ya bağlı Narlı Çimento'ya bronz, Osmaniye ve Altın Şehir fabrikalarına ise gümüş sertifika verildi.