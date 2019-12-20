Engelleri aşan annelere sertifika

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana İl Temsilciliği tarafından "Engelleri Aşan Anneler" sloganıyla gerçekleştirilen özel gereksinimli çocukların annelerine verilen 'Temel İlk Yardım Eğitimi'nin ardından gerçekleştirilen sertifika töreni ile Afetlere Hazırlık Eğitimi'ne katıldı.Beyhan Demirtaş'ın yanı sıra; Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, KADEM üyeleri ile sertifika almaya hak kazanan annelerin katıldığı program KADEM Adana İl Temsilciliğinde düzenlendi. Programda 'Temel İlk Yardım Eğitimi'nin ardından sertifika almaya hak kazanan annelere sertifikalarını takdim eden Demirtaş, katılımcıları tebrik etti.Annelerin herhangi bir doğal afet sırasında özel gereksinimli çocuklarını korumaları için nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla düzenlenen 'Afetlere Hazırlık Eğitimi'nde AFAD eğitmeni Hikmet Eroğlu ve İbrahim Kayırali tarafından annelere bilgiler verildi. KADEM İl Temsilcisi Reşan Arlıer; "Sevginin, merhametin, empatinin önünde engel yok" diye konuştu. Beyhan Demirtaş ise, "Her çocuk özeldir; ama özel ilgiye ihtiyaç duyan çocuklarımızla aileleri ve ailelerinin farklı konularda eğitilmeleri bizler için son derece önemli. İlk yardım, herkesin bilmesi gereken bir konu. Dünyanın bin bir türlü hali var. Herkes bir gün acil müdahalede bulunmaya gereksinim duyabilir. Özellikle de özel çocuğu olan annelerimizin bu konuda eğitimli olmaları çok önemli" dedi.