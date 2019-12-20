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2020 için daha iddialı

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Gaziantep 2020 için daha iddialı
GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi sporcularından Sibel Güngör, Semagül Yeşilyaprak ve İnci Şeker, 2020 Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda şehri temsil edecek. Seçmelerde 68 Sibel Güngör şampiyon oldu. 46 kiloda Semagül Yeşilyaprak ikinci, 52 kiloda İnci Şeker de üçüncü olarak temsil etmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Spor Kenti Gaziantep" projesiyle yükselen spor kültürüne güç kattı. Büyükşehir'in bu seferki durağı, "2020 Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası" olacak.
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Gaziantep 2020 için daha iddialı
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