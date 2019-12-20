Gaziantep 2020 için daha iddialı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Büyükşehir Belediyesi sporcularından'nda şehri temsil edecek. Seçmelerde 68 Sibel Güngör şampiyon oldu. 46 kiloda Semagül Yeşilyaprak ikinci, 52 kiloda İnci Şeker de üçüncü olarak temsil etmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'inprojesiyle yükselen spor kültürüne güç kattı. Büyükşehir'in bu seferki durağı,olacak.