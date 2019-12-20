Gaziantep’te İstihdam Fuarı açıldı

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Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş birliği kapsamında düzenlenen Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (GAİF-2019) açıldı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, ülkemizde başlatılan milli seferberliğin başında istihdamla ilgili milli politikaların yer aldığını, dünyada uluslararası ekonomik krizler yaşandığını ve bu krizleri fırsata dönüştüren ender ülkeler arasına ülkemizin ismini yazdırdığını ifade etti. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurum olarak 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249, geçen yıl 1 milyon 240 bin 308, bu yıl dolmadan ise 1 milyon 450 bin kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi. Cafer Uzunkaya, istihdamın ve işsizliğin tüm dünyanın sorunu olduğunu, işverenlerle arayanları bir araya getirmek için fuar düzenlediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan istihdam seferberliğine değinen Uzunkaya, "2000'li yılların başında bir yılda sadece ve sadece 24 bin 482 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1 milyon 57 bin 249 kişiyi işe yerleştirdi. 2018 yılında bu rakam 1 milyon 240 bin 308'e çıkmıştır. 2019 yılında bunca zorluklara rağmen yıl dolmadan 1 milyon 450 bin insanımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik" diye konuştu. Fuar kapsamında en çok istihdam yapan kurumlara ödül verildi. Kamu kurumu statüsünde Büyükşehir Belediyesi, meslek örgütlerinde Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ödüle layık görülerken özel sektörde ise en çok istihdam sağlayan SANKO Holding, Gülsan Holding, Erdemoğlu Holding ve Altunkaya Grup da ödül aldı.