Hayalinin peşinden koştu milli sporcu oldu

BUGÜN NELER OLDU

aziantep Polisgücü Spor Kulübü'nün de sporcusu olan 19 yaşındaki'in hayatı, öğretmeninin tavsiyesi ile küçük yaşlarda tanıştığı salon hokeyi ile değişti.Yeter, yaklaşık 8 yıldır ter döktüğü hokeyde arkadaşlarıyla yurt içi ve yurt dışında başarılı sonuçlara imza attı.'nıniçin'da gerçekleştirdiği kampta açıklamalarda bulunan, küçük yaşlarda spora futbolla başlayarak hokey ile devam ettiğini söyledi. Spor yapmayı sevdiğini dile getiren başarılı sporcu Yeter Çelik,ifadesini kullandı.HOKEYDE hedeflerinin büyük olduğunu da aktaran Yeter, "Arkadaşlarımızla Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri için hazırlanıyoruz. Öncelikli hedefimiz Avrupa'da şampiyon olmak. Bu yönde çalışmalarımızı hızlandırdık. Ardından da üniversite eğitimimi tamamlayarak kendim gibi sporcular yetiştirmeyi çok istiyorum. Her zaman hayallerimin peşindeyim" şeklinde konuştu.