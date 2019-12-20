Kahramanmaraş’ta en acı biber yeme yarışı

BUGÜN NELER OLDU

, "Türkiye'nin en acı biberini yeme yarışması" düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen "Sektörel eşleşmeler" programı Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Ender Saraç ve Oda Başkanı Serdar Zabun'un selamlama konuşmasıyla başladı. Daha sonra fuaye alanına geçen Saraç, Maraş biberi ile romatizmaya iyi geldiği belirtilen ağrı kesici merhem, zayıflama çayı ve kolesterol düşürücü merhem tariflerinin yanında, paça hazırlayıp kentin tarhana gibi ürünlerinin faydalarını anlattı. Sunumların ardından Türkiye'nin en acı biberini yeme yarışması düzenlendi. İlginç görüntülerin yaşandığı yarışmada, Adem Mağralı birinci, Eyüp Baz ikinci ve Hale Bolat üçüncü oldu. Dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz biber şeklindeki ödülleri, Dr. Ender Saraç, Serdar Zabun ve Oda Meclis Başkanı Hanefi Öksüz tarafından verildi. Saraç, ünlü dondurma ustası Erdal Kanbur ile de dondurma gösterisi yaptı. Saraç, programın ardından yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'a ilk kez geldiğini ve değerlerini tanıyınca çok şaşırdığını söyledi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun ise 13 bin yıllık medeniyet şehri Kahramanmaraş'ın, Hititler'den Asurlular'a, Urartular'dan Romalılar'a ve Osmanlı İmparatorluğuna kadar bu bölgede yaşamış tüm uygarlıkların en büyük tarihi ve kültürel mirasçısı olduğunu söyledi.