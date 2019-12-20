Kantinlere şırıngalı çikolata denetimi

BUGÜN NELER OLDU

Elbistan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinleri ile çevresindeki bakkal ve marketlerde daha önce iki çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolatayla ilgili denetim yaptı. Görevliler, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu iddia edilen ölümler sonrası harekete geçti. Zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve TSE damgası olup olmadığını tek tek kontrol etti. Zabıta, denetledikleri kantin ve bakkallarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konular üzerinde titizlikle durdu. Yapılan denetimlerde, şırınga çikolata olarak bilinen ürünlere rastlanmazken gıda güvenliği ile ilgili çalışmaların aralıksız süreceği bildirildi.