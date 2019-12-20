Kayıp istemiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de uzun zamandır liderlik koltuğunda bulunan, yarın sahasında küme düşme hattında yer alanile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.'nde teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kondisyon çalışması yaptı.maçında aldıkları galibiyetin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını belirtti.Çıktıkları her maçı final olarak gördüklerini aktaran bayarılı teknik adakm,diye konuştu.İkinci devrede daha istekli bir oyun ortaya koymayı hedeflediklerinin altını çizen, Adana maçında takımın önemli parçaları arasında yer alan'ün sakatlıkları vez'in ise kart cezalısı olmasından dolayı kadroda yer almayacağını sözlerine ekledi.