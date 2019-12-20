Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kayıp istemiyoruz

Kayıp istemiyoruz

İlk sıradaki yerini koruyan ve aradaki puan farkını daha da açmak isteyen Hatayspor’un patronu Toysal, “Yakışan bir oyunla Adana maçından 3 puanla ayrılmak tek hedefimiz” dedi

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Kayıp istemiyoruz
TFF 1. Lig'de uzun zamandır liderlik koltuğunda bulunan Hatayspor, yarın sahasında küme düşme hattında yer alan Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kondisyon çalışması yaptı. Toysal, Keçiörengücü maçında aldıkları galibiyetin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını belirtti.

ZOR BİR MÜSABAKA OLACAK
Çıktıkları her maçı final olarak gördüklerini aktaran bayarılı teknik adakm, "Hatayspor'a yakışır bir oyun oynamaya çalışacağız. İnşallah Adanaspor maçını da kayıpsız bir şekilde geçip, Bursa deplasmanına gitmeyi düşünüyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İlk yarıyı hedeflediğimiz noktada kapacağız" diye konuştu.

EKSİKLER KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR
İkinci devrede daha istekli bir oyun ortaya koymayı hedeflediklerinin altını çizen Toysal, Adana maçında takımın önemli parçaları arasında yer alan Mirkay Aydın ve Hamza Gür'ün sakatlıkları ve Gökhan Karadeniz'in ise kart cezalısı olmasından dolayı kadroda yer almayacağını sözlerine ekledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayıp istemiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN