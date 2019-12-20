Kayıp istemiyoruz

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FF 1. Lig'de uzun zamandır liderlik koltuğunda bulunan Hatayspor
, yarın sahasında küme düşme hattında yer alan Adanaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri
'nde teknik direktör Bayram Toysal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kondisyon çalışması yaptı. Toysal
, Keçiörengücü
maçında aldıkları galibiyetin kendilerine moral ve motivasyon sağladığını belirtti.
ZOR BİR MÜSABAKA OLACAK
Çıktıkları her maçı final olarak gördüklerini aktaran bayarılı teknik adakm, "Hatayspor'a yakışır bir oyun oynamaya çalışacağız. İnşallah Adanaspor maçını da kayıpsız bir şekilde geçip, Bursa deplasmanına gitmeyi düşünüyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. İlk yarıyı hedeflediğimiz noktada kapacağız"
diye konuştu.
EKSİKLER KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR
İkinci devrede daha istekli bir oyun ortaya koymayı hedeflediklerinin altını çizen Toysal
, Adana maçında takımın önemli parçaları arasında yer alan Mirkay Aydın ve Hamza Gür
'ün sakatlıkları ve Gökhan Karadeni
z'in ise kart cezalısı olmasından dolayı kadroda yer almayacağını sözlerine ekledi.