BUGÜN NELER OLDU

"18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kapsamında "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği düzenlendi. Mersin Göç İdaresi tarafından bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelere ait folklorik giysi ve yemek kültürleri stantlarda sergilendi. Vali Ali İhsan Su, stantları gezerek ülke kültürleri hakkında bilgi aldı, ikram edilen yöresel yemeklerin tadına baktı. Vali Su, etkinliğin açılışında, Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla uygarlıkların kavşak noktasında bulunduğunu söyledi. Mersin Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday ise Türkiye'nin göç hareketlerine karşı ciddi deneyiminin olduğunu dile getirdi. İlday , Türkiye'nin son 150 yılda birçok göç hareketini kendi bünyesinde kabul ettiğini anlattı. İlday, "Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar, insani dramlar ülkemize yönelik daha büyük göç ve sığınma hareketine sebep olmuştur. Ülke olarak sorumluluklarımızın gerekliliği Suriye'den gelen kardeşlerimize kucak açıp onlara ev sahipliği yapmaktayız" diye konuştu. Programda farklı ülkelerin yer aldığı "Kültür Defilesi" katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.