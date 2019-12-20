Melih ABİ: Mahalle sakinleri pis kokudan duramıyor

BUGÜN NELER OLDU

Solaklı Cumhuriyet Mahallesi 5191 sokakta oturan vatandaşlar, lağım sularının yola taşmasından rahatsız.Yıllardan beri bu böyle devam ediyor.Fotoğraflar ortada.Bu pisliğin yola akmasına nasıl müsaade edersiniz?Mahalle sakinleri, "Çözeceğiz diyorlar ama bir türlü mesele çözülmüyor.Boruların çapları küçük olduğu için taşma meydana geliyor.Evimizin içine kadar pis kokular yayılıyor.Çocuklarımız ve biz hasta olacağız.Sıkıntı bir an önce çözülsün istiyoruz" diyorlar.İnsanlar haksız mı?Burası bir an öce yapılmalı.Yazıktır, insanların sağlığı tehlikeye düşmesin.Sorunu takip ediyorum...İkincisinde böyle yumuşak yazmam haberiniz olsun.Lağım suyu bu...ara Seyhan'ın yollarını yazmaktan başka işe sıra gelmiyor.Burası da sebze halinin olduğu bölge.Maalesef gördüğünüz gibi yağmurdan oyuk oyuk olmuş.Bu hafta hava iyi ama önümüzdeki hafta yine yağmur var.Bu manzaranın aynısı olacak.Pazarın, pazarcıların kaderi bu olmamalı.Burası da 10 yıldan beri böyle.Düzeltmek yapmak çok mu zor merak ediyorum?