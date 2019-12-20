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Valisi denetimde

HAYRETTİN YENEL Güney
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Niğde Valisi denetimde
NIĞDE Valisi Yılmaz Şimşek bazı okul kantinlerini anlık yaptığı haberiz baskınla denetledi. Vali Şimşek, Ankara ve Diyarbakır'da okul kantinlerden aldıkları şırıngalı çikolataların kapaklarının boğazlarına kaçması sonucu iki çocuğun ölmesi nedeniyle okul kantinlerini denetledi. Bazı okul kantinlerinde yaptığı denetimlerde özellikle şırınga çikolatalarının satılıp satılmadığına bakan Vali Yılmaz Şimşek okul kantin çalışanları ile işletmecilerini ve okul idarecilerini temizlik ve hijyen konusunda uyardı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek tarafından çocukların sağlığı için yapılan habersiz denetimlerin diğer okul kantinlerinde de devam edileceği belirtildi.
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Niğde Valisi denetimde
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