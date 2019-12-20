Sağlıklı toplum, sağlıklı anne ve bebekle başlar

BUGÜN NELER OLDU

Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Bahar Aydınlı, "Hastanemizde doğum yapan annelere ve gebelerimize, Anne Sütü Değerlidir sloganı ile anne sütü eğitimi veriliyor" dedi. "Sağlıklı toplum, sağlıklı anne ve sağlıklı bebekle başlar" diye konuşan Başhekim Uzm. Dr. Aydınlı, "7 Ocak 2019'da Mersin'de ve şehir hastaneleri arasında bir ilk olarak ücretsiz hizmete giren Emzirme (Anne Sütü) Polikliniğimiz toplam aktif bin 251 anne ve bebeğine bakmış olup; bebek dostu ve anne dostu olan hastanemizde; yenidoğan ve çocuk polikliniğine gelen, anne sütü ve emzirme sorunu olan anne ve bebeklerin, doktor tarafından birime yönlendirilmesi ile sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir" dedi. Uzm. Dr. Aydınlı, "Emzirme (Anne Sütü) Polikliniğimiz ; Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım, Yenidoğan Bebek Ünitesi, Çocuk Servisi ve Kadın Doğum Servisinde yatan bebeklerin emzirmeyle ilgili sorunu olup ilgili bölümde çalışan hemşirelerin çözemediği durumlarda ve taburculuk sonrası başvurulan yerdir. Dış merkezden gelen hastalarımız da randevu sistemiyle ya da direkt gelip başvurmaktalar. Hastanemize bu kapsamda İl dışından yoğun talep olup Adana, Kırşehir, Ankara, Hatay gibi illerden gelip bize başvuran danışanlarımız olmaktadır" şeklinde konuştu.