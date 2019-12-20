Şehrin ve bölgenin yeni sesi: HKÜ Radyo

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Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali öncesinde HKÜ İletişim Fakültesi ve öğrencilerinin çabalarıyla kurulan HKÜ Radyo'nun açılışı gerçekleştirildi. İpekyolu üzerinde bir dünya üniversitesi sloganıyla, önemli ve bir o kadar da değerli işler yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) büyük bir başarıya daha imza atarak şehrin sesi olacak 106,8 frekansından yayın yapan HKÜ Radyonun yapımını tamamladı. Radyonun açılışına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin ve birçok protokol üyesi katıldı. Gaziantep'te 106,8 frekansı ile yayın yapacak olan HKÜ Radyo'nun açılışında kurdeleyi Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan V. Haluk Kalyoncu, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ve ünlü yönetmen, senarist Osman Sınav kesti. HKÜ Radyonun açılmasına çok sevindiğini dile getiren RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: " Ben de İletişim Fakültesi Mezunuyum. İletişim Fakültelerinde uygulamalı çalışma alanlarını görmek çok güzel. Bölgenin sesi olacak radyonun açılışına en çok sevinen kişilerden biriyim. Öğrencilerimiz bu alanı iyi bir şekilde değerlendirmeli" dedi.