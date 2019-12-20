Vicdansız sürücü yakalandı

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Tarsus ilçesinde otomobilinin arkasına iple bağladığı köpeği koşturan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, duyarlı bir vatandaş Kırklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesinde 33 NC 006 plakalı arabanın arkasına iple bağlanan köpeğin koşturulduğunu gördü. Durumu cep telefonuyla çeken vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından harekete geçen Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olayı gerçekleştirenin U.K. (41) olduğunu belirledi. U.K. gözaltına alınırken, soruşturmasına başlandı.