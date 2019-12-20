Yakın Doğu’da akademik başvurular başladı

BUGÜN NELER OLDU

üreten, ürettiklerini toplumun faydasına dönüştüren ve ürettikleri ile toplumu dönüştüren 4. nesil üniversite modelini benimseyen Yakın Doğu Üniversitesi, 2019-2020 Akademik Bahar Döneminde istihdam edilmek üzere akademik kadro münhali açtı. Büyüyen ve gelişen üniversitenin akademik bölümlerinde görevlendirilmek üzere proje üreten, makale yazan, Ar-Ge'ye meraklı ve inovatif fikirleri olan akademisyenler arandığı duyuruldu. Yakın Doğu Üniversitesi ailesine katılmak isteyen akademisyenler, 10 Ocak 2020 tarihine kadar, https://neu.edu.tr/bize-katil/web adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecekler. Yapılacak değerlendirme sonrasında akademik kadroya dahil edilecek akademisyenler, 1 Şubat 2020 tarihinde üniversite bünyesinde göreve başlayacak. Sadece bilgiyi üreten değil bunu aktaran ve ticari değer yaratarak yerel kalkınmaya aktif katkı verebilmek için 4. Nesil Üniversite yaklaşımı olan araştırma, patent, ürünün ticarileşmesi ve markalaşması yolunda ilerleyen Yakın Doğu Üniversitesi, 2020 yılında araştırmacı kimliği ile dünyanın ilk 500 Üniversitesi içerisine girme hedefini gerçekleştirmek amacı ile yoğun ve sistemli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.