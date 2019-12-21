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Çocuklar sokakta çakmak gazı çekti

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Çocuklar sokakta çakmak gazı çekti
ADANA'NIN Seyhan ilçesinde, 8-10 yaşlarındaki bisikletli çocukların, çakmak gazı koklayarak, ara sokaklarda dolaştığı görüldü. Çevredekilerin tepki gösterip, yaptıklarının yanlış olduğunu söylediği çocuklar, çakmak gazını marketlerden aldıklarını belirtti. Olay, Ziyapaşa Bulvarı'na bağlanan ara sokakta meydana geldi. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen çocukların çakmak gazı koklayarak, bisikletle ara sokaklarda dolaştığını görenler, tepki gösterdi. Çevredekilerin, yaptıklarının yanlış olduğunu dile getirdiği çocuklar, çakmak gazını marketlerden aldıklarını söyledi. Uyarıları dikkate almayan çocuklar, çakmak gazı koklarken, bisikletle ara sokaklarda gözden kayboldu. Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği'nde görevli psikolog Gürdal Görhan, çakmak gazı bağımlılığının son dönemde 10-15 yaş aralığında sıkça görüldüğünü dile getirdi. Çakmak gazının ölüme varan sağlık sorunlarına neden olabileceğini dile getiren Görhan, bu ürüne ulaşmanın kolay olması nedeniyle bağımlı sayısının arttığını kaydetti.
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Çocuklar sokakta çakmak gazı çekti
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