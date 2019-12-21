Devletimiz eğitim kalitesini artırıyor

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Özel Adana Final İlkokulunu ziyaret etti. Ziyareti sırasında öğrencilerle bir araya gelen Vali Demirtaş, eğitim çağında bulunan tüm öğrencilere başarılar dilediğini ifade etti. Vali Demirtaş eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak ülkemizin kalkınmasına omuz verebilmenin, dünyaya daha geniş bir açıdan bakabilmenin ve bireysel anlamda her açıdan mutlu olabilmenin temel şartının kaliteli bir eğitim olduğunu dile getirdi. Devletimizin sağladığı imkânlar ve yatırımlar sayesinde Adana'nın eğitim kalitesinin daha da artması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Vali Demirtaş, "Tüm bu gayretlerimizdeki temel hedefimiz evrensel değerlerin yanında milli değerlerine sahip çıkan, toplumsal sorumluluklarının farkında olan, bilgiyi üretebilen, analitik düşünebilen, yürekleri saygı ve sevgi dolu nesiller yetiştirmektir" dedi.Final Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Adana Final Okulları Kurucusu Şevket Ertem ile okul müdürlerinin eşlik ettiği ziyarete Vali Demirtaş'ın yetkililerden verilen eğitimler ve okul hakkında bilgiler aldı. Şevket Ertem, çok önemli bir görev üstlendiklerinin altını çizerek, "Eğitim yuvamızda uzman kadromuz ile birlikte geleceğimizi yetiştiriyoruz" dedi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Demirtaş miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.