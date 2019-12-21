Şahin Cenevre’de mültecileri konuştu

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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından mülteci ve göç sorunuyla ilgili olarak Küresel Mülteci Forumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle katıldığı forum kapsamında düzenlenen "Şehir ve Mülteci Liderleri ile Mültecilerin Sürece Dâhil Edilmesi" adlı panelde konuşan Fatma Şahin, Suriye krizi sonrası yaşanan göç dalgası ve Gaziantep'e yerleşen sığınmacılar için yapılan belediye çalışmalarından bahsetti. Dünyada güvenliği sağlamak için bütün bölgelerde birlikte çalışılması gerektiğini söyleyen Şahin, "Onlar güvenli bölgelerin oluşmasını ve kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bu talebe karşı biz uluslararası toplumla çalıştığımız zaman istediğimiz hızı elde edemediğimizi görüyoruz. Bu iyi yönetilemezse, dünya savaş ekonomileriyle ilgilenip mülteci konusunda teori üzerinden konuşmak zorunda kalıyor" şeklinde konuştu. "Dünyada artık gökyüzündeki savaş uçakları değil, çocukların ellerindeki uçurtmalar konuşulmalı" diyen Şahin, " Uluslararası toplumun tam bir makro ölçüde bir çatıya ihtiyacı var. Özellikle yerelin muhatap alındığı daha hızlı, çözüm odaklı çalışılacak bir sisteme ihtiyacımız var. Açık kapı politikasıyla binlerce Suriyeli kardeşimizin şehrimize geldiğine tanıklık ettik. Öte yandan aldığımız yoğun göçünde belli başlı sıkıntıları önlemesi amacıyla iyi yönetilmesi gerektiğini gördük. Göç, bir sonuçtur. Asıl amaç; göçü engelleyecek koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasıdır" dedi. Mülteciler koşunda bir "Acil Eylem Planı" geliştirildiğini ifade Şahin, "Şehirde bir seferberlik ilan ederek bunu yönetmeye çalıştık. Öncelikle eğitimle başladık. Birlikte yaşam modeli oluşturduk. Sağlıkta ve istihdamda güçlü bir program uyguladık. Sosyal uyuma yönelik projeleri hayata geçirdik. Gaziantep'in birlikte yaşam modeli oluşturması büyük sorunların yaşanmasının önüne geçti" diye konuştu.