Yazıklar olsun

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig takımlarından'dakrizi yaşandı.Daha önceile ikinci yarı için el sıkışan, transfer sonrasıdedi.Başkan Sancak transferden dakikalar sonra,yazarak tepkisini dile getirdi.466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı giyen Umut Bulut ile uzun süredir görüştüklerini belirten Başkan Sancak, "İkinci yarı için kendisiyle konuşup anlaştık. Tüm hesaplarımızı buna göre yaptık.Bize verilmiş sözleri vardı" dedi. Açıklaması taraftardan da büyük destek gören Sancak paylaşımını bir süre sonra "Bu kadar yeterli oldu" diyerek sildi.