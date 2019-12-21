T
FF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
'da Umut Bulut
krizi yaşandı. Kulüp Başkanı Murat Sancak, Kayserispor'dan ayrılarak Yeni Malatyaspor'a imza atan golcü futbolcu Umut Bulut'a kendi sosyal medya hesabı üzerinden zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Daha önce Umut Bulut
ile ikinci yarı için el sıkışan Sancak
, transfer sonrası "Yazıklar olsun"
dedi.
UMUT İLE OTURUP KONUŞTUK
Başkan Sancak transferden dakikalar sonra, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. Umut Bulut denen futbolcu şahsiyetle oturup her konuda anlaşmıştık. Ama maalesef karakterli biriyle anlaştığımızı düşünerek memnun olmuştum. Ancak duyduk ki Malatyaspor ile anlaşmış, anlaşmamıza rağmen gidene söylenecek şey yazıklar olsun"
yazarak tepkisini dile getirdi.
MURAT SANCAK: BU KADAR YETERLİ OLDU
466 maçta 158 gol atan 69 kez milli formayı giyen Umut Bulut ile uzun süredir görüştüklerini belirten Başkan Sancak, "İkinci yarı için kendisiyle konuşup anlaştık. Tüm hesaplarımızı buna göre yaptık. Ancak transfer haberini görünce büyük şok yaşadık.
Bize verilmiş sözleri vardı" dedi. Açıklaması taraftardan da büyük destek gören Sancak paylaşımını bir süre sonra "Bu kadar yeterli oldu" diyerek sildi.