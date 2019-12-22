Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Adana’da sim sırma sergisi açıldı

’da sim sırma sergisi açıldı

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Adana’da sim sırma sergisi açıldı
Adana Büyükşehir Belediyesi Fuaye salonunda gerçekleştirilen serginin açılışını Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş yaptı. Açılışın ardından sergilenen eserleri büyük bir ilgi ve dikkatle inceleyerek eserler hakkında bilgi alan Demirtaş, "Osmanlıdan günümüze kadar gelmesine rağmen günümüzde unutulmaya yüz tutan sim sırma sanatının, genç nesillerimize böyle güzel bir etkinlikle aktarılmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Demirtaş, "Bizden sonraki nesillere kültürümüzün, geleneğimizin, örf ve adetlerimizin aktarılması amacıyla bu tarz etkinliklerin gerçekleştirilmesi bizim için oldukça önemli" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana’da sim sırma sergisi açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN