Adana’da sim sırma sergisi açıldı

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Adana Büyükşehir Belediyesi Fuaye salonunda gerçekleştirilen serginin açılışını Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş yaptı. Açılışın ardından sergilenen eserleri büyük bir ilgi ve dikkatle inceleyerek eserler hakkında bilgi alan Demirtaş, "Osmanlıdan günümüze kadar gelmesine rağmen günümüzde unutulmaya yüz tutan sim sırma sanatının, genç nesillerimize böyle güzel bir etkinlikle aktarılmasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Demirtaş, "Bizden sonraki nesillere kültürümüzün, geleneğimizin, örf ve adetlerimizin aktarılması amacıyla bu tarz etkinliklerin gerçekleştirilmesi bizim için oldukça önemli" dedi.