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Çamura saplanan gebe inek kurtarıldı

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Çamura saplanan gebe inek kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde dere kenarında otlarken çamura saplanan gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre Tarsus'a bağlı Çiçekli Mahallesinde Hacı Türkmen'e ait iki inek, mahalle yakınlarında bulunan dere kenarındaki çamura saplandı. Biri ters dönerek telef olan ineklerden diğerini kurtarmak için itfaiye ve Arama Kurtarma ekipleri haberdar edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akşam saatlerinde yaptıkları çalışmada gebe olan ineği saplandığı yerden kurtarıp, sahibine teslim etti.
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Çamura saplanan gebe inek kurtarıldı
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