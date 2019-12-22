ÇUKUROVALI SULTANLAR 1. LİG’DE

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Üniversiteler Spor Federasyonu Erkek-Kadın Üniversiteler 2. Lig Voleybol Müsabakaları Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Lütfullah Aksungur Kapalı Spor Salonu'nda oynandı. Erkekler müsabakalarında 5, kadınlarda ise 4 üniversite takımı müsabakalara katılarak önümüzdeki yıl Üniversitelerarası 1. Ligi'nde mücadele etmek için kıran kırana mücadele sergiledi. Kadınlarda Çukurova Üniversitesi grubunu lider bitirirken, erkeklerde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi zirvede yer alarak gelecek yıl birinci ligde oynama hakkı kazandı. Kadınlarda Konya Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi dereceye girdi. Erkeklerde ise Mersin Üniversitesi Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi sıralamadaki yerini aldı.