Define avcıları suçüstü yakalandı

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Birihbarı değerlendiren Jandarma Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ağabeyli Mahallesi Ortaköy mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alan Ağabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve sivil timler, bölgeye operasyon yaptı. Operasyonda, 10 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler, kaçak kazıda kullanılan 2 yeraltı görüntüleme cihazı olmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüphelinin evinde yapılan aramadaise 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi