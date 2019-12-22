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Define avcıları suçüstü yakalandı

’ta kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Define avcıları suçüstü yakalandı
Bir ihbarı değerlendiren Jandarma Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Ağabeyli Mahallesi Ortaköy mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi alan Ağabeyli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve sivil timler, bölgeye operasyon yaptı. Operasyonda, 10 şüpheli kazı yaparken suçüstü yakalandı. Ekipler, kaçak kazıda kullanılan 2 yeraltı görüntüleme cihazı olmak üzere çeşitli malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüphelinin evinde yapılan aramada
ise 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 tabanca bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi
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Define avcıları suçüstü yakalandı
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