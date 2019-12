Eczacılık Fakültesi’ne iki ödül birden geldi

BUGÜN NELER OLDU

2010yılından beri Eczacı Dergisi tarafından İlaç ve Eczacılık sektörünün başarılı kişi, kurum ve kuruluşlarını ön plana çıkarmak amacıyla Eczacılık mesleğine hizmet edenlere verilen "10. Altın Havan Ödülleri"nde, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüsnü Can Başer ile Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu ödüle layık görüldü. Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel' de gerçekleştirilen 10. Altın Havan Ödülleri töreninde, Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Eczacılık mesleğinin gelişmesine üstün katkılarından dolayı, genç yaşta hayatını kaybeden İzmir Eczacı Odasının kurucularından "Ecz. Levent Kamacık Özel Ödülü"nü aldı. Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer'e ise, uzun yıllar eczacılık sektörüne verdiği hizmetlerden dolayı "Hizmet Ödülü" verildi. İlaç ve Eczacılık Sektörünün en prestijli ödüllerinden olan Altın Havan ödülüne layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, 47 yıllık eczacılık mesleğinin, aldığı Hizmet Ödülü ile onurlandırmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.