Gaziantep İstanbul’u fethetti

G
aziantep FK, Kasımpaşa karşısında maça çok hızlı başladı. 5. dakikada Kayode'nin golüyle öne geçen Gaziantep'e 5 dakika sonra Veysel Sarı karşılık verdi. Ardından Gazianep'in golleri yağmur gibi geldi. 21'de Kenan Özer'in altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşu, 33'te Djilobodji yine kafayla dokunuşuyla skor bir Kayode gole çevirdi: 1-4. Sonrasında müthiş bir 45 dakika daha yaşandı. 57'de Quaresma farkı ikiye indirdi: 2-4.
74. Dakikada kazanılan penaltıyı Quaresma kaçırdı. Ancak hakem atışın tekrarını istedi. Portekizli'nin ikinci atışını bu kez Günay çıkardı. Kasımpaşa 80'de Mame Thiam ile farkı 1'e indirdi: 3-4. Son dakikaları müthiş çekişmeyle geçen maçın kazananı Gaziantep FK oldu: 3-4.