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İstanbul’u fethetti

Güney ekibi Kayode (2) Kenan Özer ve Djilobodji’nin golleriyle kazandı. İkinci yarı müthiş geçti. Quaresma tekrarlanan iki penaltıda golü bulamadı. 80’de Paşa Thiam farkı bire indirse de kazanan oldu

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Gaziantep İstanbul’u fethetti
Gaziantep FK, Kasımpaşa karşısında maça çok hızlı başladı. 5. dakikada Kayode'nin golüyle öne geçen Gaziantep'e 5 dakika sonra Veysel Sarı karşılık verdi. Ardından Gazianep'in golleri yağmur gibi geldi. 21'de Kenan Özer'in altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşu, 33'te Djilobodji yine kafayla dokunuşuyla skor bir Kayode gole çevirdi: 1-4. Sonrasında müthiş bir 45 dakika daha yaşandı. 57'de Quaresma farkı ikiye indirdi: 2-4. 74. Dakikada kazanılan penaltıyı Quaresma kaçırdı. Ancak hakem atışın tekrarını istedi. Portekizli'nin ikinci atışını bu kez Günay çıkardı. Kasımpaşa 80'de Mame Thiam ile farkı 1'e indirdi: 3-4. Son dakikaları müthiş çekişmeyle geçen maçın kazananı Gaziantep FK oldu: 3-4.
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Gaziantep İstanbul’u fethetti
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