Gaziantep İstanbul’u fethetti

BUGÜN NELER OLDU

aziantep FK, Kasımpaşa karşısında maça çok hızlı başladı. 5. dakikada Kayode'nin golüyle öne geçen Gaziantep'e 5 dakika sonra Veysel Sarı karşılık verdi. Ardından Gazianep'in golleri yağmur gibi geldi. 21'de Kenan Özer'in altıpasın önünde yaptığı kafa vuruşu, 33'te Djilobodji yine kafayla dokunuşuyla skor bir Kayode gole çevirdi: 1-4. Sonrasında müthiş bir 45 dakika daha yaşandı.74. Dakikada kazanılan penaltıyı Quaresma kaçırdı. Ancak hakem atışın tekrarını istedi. Portekizli'nin ikinci atışını bu kez Günay çıkardı. Kasımpaşa 80'de Mame Thiam ile farkı 1'e indirdi: 3-4.