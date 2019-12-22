Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gaziantepliler kurtuluş koşusuna hazır

Gaziantepliler kurtuluş koşusuna hazır

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Gaziantepliler kurtuluş koşusuna hazır
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenecek 2'nci Gazi Yarı Maratonu ve 5 kilometre Halk Koşusu'na geri sayım başladı. "Antep'in Kurtuluşu İçin Ben De Koşacağım" diyenler, maraton öncesi üniforma almak için büyükşehir belediyesi önüne kurulan çadırlara akın etti. Tarihi Antep Savunması'nda şehit düşen 6 bin 317 kişinin hatırasını yaşatmak adına dünyanın farklı 14 ülkesiyle Türkiye'nin 56 ilinden çok sayıda profesyonel atlet başvurdu. Türkiye'nin en prestijli yarı maraton bugün saat 09.00'da büyükşehir belediyesi önünden başlayacak ve Halk Koşusu'nda ise binlerce Gaziantepli, kentin düşman işgalinden kurtuluşuna koşacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantepliler kurtuluş koşusuna hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN