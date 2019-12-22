Gaziantepliler kurtuluş koşusuna hazır

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenecek 2'nci Gazi Yarı Maratonu ve 5 kilometre Halk Koşusu'na geri sayım başladı. "Antep'in Kurtuluşu İçin Ben De Koşacağım" diyenler, maraton öncesi üniforma almak için büyükşehir belediyesi önüne kurulan çadırlara akın etti. Tarihi Antep Savunması'nda şehit düşen 6 bin 317 kişinin hatırasını yaşatmak adına dünyanın farklı 14 ülkesiyle Türkiye'nin 56 ilinden çok sayıda profesyonel atlet başvurdu. Türkiye'nin en prestijli yarı maraton bugün saat 09.00'da büyükşehir belediyesi önünden başlayacak ve Halk Koşusu'nda ise binlerce Gaziantepli, kentin düşman işgalinden kurtuluşuna koşacak.