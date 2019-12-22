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Genç girişimciler Çukurova’da buluştu

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Genç girişimciler Çukurova’da buluştu
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Çukurova Üniversitesi (ÇÜ), Çukurova Teknokent, ÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Adana Girişimcilik Merkezi işbirliğiyle "StartUp Weekend for All" etkinliği Adana Girişimcilik Merkezinde gerçekleşti. Girişim ve inovasyon ekosisteminin ulusal ve yerel paydaşlarını bir araya getiren etkinlikte, genç girişimciler farklı alanlarda 68 yenilikçi iş fikri geliştirdi. 300'den fazla girişimci, 18 uzman mentorun katıldığı etkinlikte, farklı yaş gruplarından Türk ve Suriyeli ekipler yarışarak fikirlerini jüriye sundu.
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Genç girişimciler Çukurova’da buluştu
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