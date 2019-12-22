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Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandı. Kaza, Nurdağı-Gaziantep karayolunun 20. Kilometresi Akyokuş Mevki'inde M.Y. yönetimindeki 27 TN 985 plakalı minibüs gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan M.Y., B.E., Y.G., M.B. hafif yaralanırken H.A. ve S.T. başından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Durumu ağır olan H.A. ve S.T. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma Ve Uygulama Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı
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